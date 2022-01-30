Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı
Son dakika haberine göre; Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.
30.01.2022 - 18:52 |
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.
Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.