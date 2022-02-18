H harfi ile başlayan hayvan isimleri neler?

H harfi ile pek çok hayvan adı bulunmaktadır. Karada yaşayandan deniz canlılarına; memelilerden, kanatlılara kadar birçok farklı türde hayvan isimleri mevcuttur.

H HARFİ İLE HAYVAN İSİMLERİ NELERDİR?

H harfi ile başlayan hayvan isimlerinin sıralaması şöyledir:

Hamamböceği, horoz, hindi, hamsi, hipopotam, horozbina en bilindik H harfli hayvan adları arasında gelmektedir.

H HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVANLAR NELERDİR?

H harfi ile başlayan hayvanlar aleminin en çok bilineni kuşkusuz horozdur. Horozdan sonra yine hindi de genellikle insanların aklına gelen bilindik h ile başlayan hayvanlar arasındaki yerini korumaktadır.

Hamamböceği: Halk arasında karafatma olarak da adlandırılır. Hamamböceği, Latincede Blattodae familyasına mensuptur. 300 milyon yıldır dünyada var oldukları bilim adamlarınca kanıtlanmıştır. Hamamböcekleri salgıladıkları dışkılar sayesinde diğer türleriyle iletişim kurar.

Hipopotam: Su aygırı ya da bilinen diğer adıyla hipopotam H harfi ile başlayan hayvan adları arasında gelmektedir. Mensubu olduğu hippopotamidae familyasına aitlik nedeniyle hipopotam olarak da bilinmektedir. Çift toynaklı olup boyu yetişkin su aygırının 4.50 metreyi bulmaktadır. Yine 4,500 kg ortalama ağırlığa sahiptir. Su aygırlarının kafatası tek başına 450 kg'yi bulmaktadır.

H HARFİ İLE BAŞLAYAN DENİZ CANLILARI NELERDİR?

H harfli deniz canlıları arasında en bilindikleri şunlardır:

Hamsi: Engraulidae familyasına mensuptur. Hamsiler ideal olarak 20 - 21 derecelik sıcaklıkta yaşam alanını bulmaktadır. Alt dudağı yoktur, sırt kısmı koyu mavimsi renge sahip olarak ip gibi ince parlak bir yüzeye sahiptir.

Horozbina: Ilıman iklim kuşağında yaşayan kemikli tatlı su balıklarının türünü oluşturmaktadır. Dünyada 900 farklı türü olduğu bilinmektedir.

H HARFİ İLE BAŞLAYAN KÜMES HAYVANLARI NELERDİR?

Horoz: Kendine has gösterişli ibikli parlak tüyleri bulunan kümes hayvanıdır. Türkiye'nin Denizli ilinde meşhur olup özel dövüş horozu olarak yetiştirilen ispenç türleri de vardır.

Hindi: Orman tavuğu ya da Hint kuşu familyasına ait kümes hayvanıdır. 17. yüzyıl başı itibariyle Avrupa'ya göç eden kavimler tarafından dünyada yaygınlık kazanmıştır.