Güvenlik formu nedir? Adalet Bakanlığı güvenlik formu nereden alınır, nasıl doldurulur? Güvenlik soruşturması formu alma ekranı…
Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak. 12 bin 823 personel alımı başvuruları başladı. Başvuru yapacak olan adaylar ilan detaylarına ilişkin bir de güvenlik formuna yönelik araştırma yapıyor. Adalet Bakanlığı güvenlik formu nedir, nereden alınır? İşte Adalet Bakanlığı güvenlik formu alma ekranı…
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı, başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru aşamasında güvenlik soruşturması formu da istenildiğini gördü. İşte Adalet Bakanlığı güvenlik formu ile ilgili merak edilenler…
GÜVENLİK FORMU NEDİR?
Adayların T.C Numarası, askerlik durumu ve aile bilgilerinin talep edildiği bir form olan güvenlik soruşturması formu, memurluğa girerken yapılacak güvenlik taraması için gerekli olan bir formdur. Adayların başvuru sırasında e-Devlet sistemine bu formu yüklemesi gerekmektedir.
ADALET BAKANLIĞI GÜVENLİK FORMU NEREDEN ALINIR, NASIL DOLDURULUR?
Güvenlik soruşturması formunun doldurulabilmesi için öncelikle formun indirilmesi gerekmektedir.
EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.