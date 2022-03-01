Güvenlik formu nedir? Adalet Bakanlığı güvenlik formu nereden alınır, nasıl doldurulur? Güvenlik soruşturması formu alma ekranı…

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı, başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru aşamasında güvenlik soruşturması formu da istenildiğini gördü. İşte Adalet Bakanlığı güvenlik formu ile ilgili merak edilenler…

GÜVENLİK FORMU NEDİR?

Adayların T.C Numarası, askerlik durumu ve aile bilgilerinin talep edildiği bir form olan güvenlik soruşturması formu, memurluğa girerken yapılacak güvenlik taraması için gerekli olan bir formdur. Adayların başvuru sırasında e-Devlet sistemine bu formu yüklemesi gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI GÜVENLİK FORMU NEREDEN ALINIR, NASIL DOLDURULUR?

Güvenlik soruşturması formunun doldurulabilmesi için öncelikle formun indirilmesi gerekmektedir.

EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

GÜVENLİK FORMU ALMA EKRANI