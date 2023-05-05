Gurbetçi oyları 1.5 milyona yaklaşıyor! Ek sandıklar kuruluyor

Yurtdışı ve gümrüklerde oy verme işleminin başladığı 27 Nisan’dan bu yana seçime katılım oranında rekora gidiliyor. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenden, dün saat 22.15 itibarıyla toplam

1 milyon 165 bin 969’u yurtdışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy verdi.

ALMANYA’YA 42 EK SANDIK

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; Yaklaşık 1.5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya’da 9 şehirde ilk kez sandık kurulması konusunda Alman hükümeti ile anlaşma sağlanamamıştı. Bu nedenle, Dışişleri Bakanlığı bu bölgelere yakın yerlerde sandık sayısının arttırılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. Bu kapsamda, önceki gün toplanan YSK, Türklerin yoğun yaşadığı Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 8, Essen’de 8, Frankfurt’ta 2, Hannover’de 6, Kassel’de 2, Karlsruhe’de 4, Münster’de 2, Nürnberg’de 4 ve Stuttgart’ta 6 olmak üzere toplamda 42 sandık daha kurulmasına karar verdi.

KUYRUKLAR UZUYOR

İngiltere, Almanya, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkede Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki sandıklarda uzun kuyruklar oluşuyor. Bu kapsamda, vatandaşların daha rahat oy kullanabilmesi ve beklememesi için Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg’da da fazladan 32 sandık kurulması kararlaştırıldı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler bulundukları ülkelerde 9 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar günün her saati oy verilebiliyor.