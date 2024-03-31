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Güngören seçim sonuçları 2024: İstanbul Güngören AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM, Zafer Partisi oy oranları

31 Mart 2024 Güngören seçim sonuçları cnnturk.com seçim 2024 sayfasında yer alacak. 31 Mart’ta sandık başına gidecek binlerce seçmen tercihleri ile Güngören oy oranları sıralamasını belirleyecekler. "Güngören Belediyesi’ni kim kazandı?" sorusu da yanıt bulmuş olacak. Peki Güngören Belediyesi kim kazandı?

31.03.2024 - 21:17 |
Güngören seçim sonuçları 2024: İstanbul Güngören AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM, Zafer Partisi oy oranları

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Güngören'de kim kazandı? İl ve ilçe belediyelerinin yanı sıra belediye meclisleri ve muhtarlar için de oylar kullanılacak. Peki, İstanbul Güngören oy oranları neler olacak?

GÜNGÖREN BELEDİYESİ KİM KAZANDI?

İstanbul Güngören ilçesinde hangi aday kazandı sorusu merak ediliyor. Özellikle merak edilen ilçelerin başında gelen Güngören'de hangi partinin adayı önde bitirdi?

Bünyamin Demir ve Yüksel Yalçın arasında yaşanan rekabet Güngören seçim sonuçlarına yansıdır. Saat 21:00 itibariyle seçim sonuçlarına göre AK Parti adayı Bünyamin Demir yarışı önde götürüyor.

Güngören seçim sonuçları 2024: İstanbul Güngören AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM, Zafer Partisi oy oranları

İstanbul Güngören Belediyesi hangi partide?

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Bünyamin Demir 89.426 oy ve yüzde 53.78
oran elde ederek Güngören Belediye Başkanı olmuştu. En yakın rakibi CHP adayı İsmet Yaşar ise 61.627 oy ve yüzde %37.06 oran elde etmişti.

AK Parti Bünyamin Demir

CHP Yüksel Yalçın

İYİ Parti Huriye Pelin Sellitepe Turan

DEM Parti Muzaffer Bozkurt

Yeniden Refah İsa Çetin

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Zafer Partisi Alican Yılmaz

Saadet Kamil Acar

Memleket Tunca Tuncer

TİP Gönül Işık

Büyük Birlik Nazmi Kemaloğlu

HÜDA PAR Said Aydın

DEVA Partisi Erdem Işıklar

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