Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş Tutulması saat kaçta olacak, ne zaman?

2022 yılının önemli gök olaylardan ilki Güneş tutulmasıyla gerçekleşecek. Bir sonraki güneş tutulması 20 Nisan 2023'te olacak ve bu tutulmayla hem tam güneş tutulması hem de "ateş çemberi" veya halkalı güneş tutulması özelliklerini gösteren melez bir tutulma olacak. Peki, Güneş Tutulması saat kaçta olacak, Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA OLACAK?

Tutulma bugün saat 23.27'de gerçekleşecek, yaklaşık 4 saat sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, NERELERDEN GÖRÜLECEK?

Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu'ndan izlenebilecek. Güneş bugün tutulacak. Türkiye'den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay Güneş'ten yaklaşık 400 kere daha küçüktür ancak bize Güneş'ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükmektedir.

Bir Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay'ın Yeniay safhasında olması ve yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer'in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş'in merkezinden geçmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle Güneş Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır.

Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay vardır. Yani Ay, Dünya etrafında yılda 12 kez dolanır. Dolayısıyla,eğer Ay'ın yörünge düzlemi Dünya'nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.