Günde 10 kişiye hizmet veriyordu! İstanbul'da denetime takıldı

Sanal medyada, Sarıyer'de bir hamburgercinin referansla müşteri kabul ettiği, günde en fazla 10 kişiye hizmet verdiği ve menüdeki bazı ürünler için özel şartlar uyguladığına ilişkin görüntüler yayınlandı. İşletmenin, 8 katlı hamburger siparişi verebilmek için daha önce 6 katlı hamburger tüketmiş olma şartı aradığı da paylaşımlarda yer aldı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri iş yerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

RUHSAT İPTALİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Denetimde, iş yerinde menü bulundurulmadığı, restoranda 32 çeşit ürün satıldığı ancak müşterilerin görebileceği fiyat listesinin olmadığı ve bazı ürünlerde fahiş fiyatların olduğu, yarım litrelik suyun ise 258 liraya satıldığı belirlendi. Denetimde toplamda 4 farklı ürün için fahiş fiyat tutanağı tutuldu. Son 3 aylık ürünlerin alış faturalarının inceleneceği öğrenildi.

'MÜŞTERİNİN TALEBİNE RAĞMEN ÜRÜN SATIŞI YAPILMADI'

İşletmenin hamburgerci olarak çalışmasına rağmen, ruhsatında faaliyet konusunun 'pasta ve unlu mamuller' olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Belediye ekiplerince de ruhsatın iptali yönünde inceleme başlatıldığı öğrenildi. Müşterinin talebine rağmen ürünün satışının şartlı yapıldığı belirlendi. İş yeri ile ilgili 'satıştan kaçınma' ile ilgili işlem yapıldı.