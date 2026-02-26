Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Gümüşhane’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.