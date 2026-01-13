Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Gümüşhane’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Gümüşhane’de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Gümüşhane’de gece saatlerinde başlayan ve gün içinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün ara verildi. Meteorolojik uyarıları dikkate alan Gümüşhane Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yollarda oluşabilecek buzlanma riskine işaret ederek, tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimin tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ayrıca kamu çalışanlarından hamile, engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula giden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimlerde görev yapanların durumunun ise birim amirlerince değerlendirileceği aktarıldı.