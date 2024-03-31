Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2024: Gümüşhane'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Gümüşhane'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Gümüşhane geldi. Gümüşhane yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Gümüşhane Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Gümüşhane'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Gümüşhane yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Gümüşhane yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Gümüşhane'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Gümüşhane büyükşehir belediye başkanlığı ve Gümüşhane ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Gümüşhaneli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Gümüşhane'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Gümüşhane'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Gümüşhane 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Gümüşhane'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Gümüşhaneli vatandaşlar, 2024 Gümüşhane seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Gümüşhane 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
GÜMÜŞHANE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane Belediye Başkan adayları 2024 aşağıdaki gibidir.
AK Parti Ercan Çimen
MHP Vedat Soner Başer
CHP Bedri Ağaç
İYİ Parti Ali Ateş
DEM Parti Abdulkerim Zırığ
Yeniden Refah Yusuf Çimen
Zafer Partisi Göktuğ Gürler
Saadet Akın Demir
Büyük Birlik Hacı İsmail Şahin
HÜDA PAR Mehmet Kabayel
DEVA Partisi Hamza Çakır
2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Ercan Çimen 9.182 oy ve yüzde 49.16 oran elde ederek Gümüşhane Belediye Başkanı olmuştu.
Gümüşhane'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Gümüşhane'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
Gümüşhane Seçim Sonuçları
Merkez: Seçim Sonuçları
Kelkit: Seçim Sonuçları
Şiran: Seçim Sonuçları
Torul: Seçim Sonuçları
Köse: Seçim Sonuçları
DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.