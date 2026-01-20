GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gümüşhane Kürtün’de yoğun kar yağışı sonrası yayınladığı videoyla yardım istedi

20.01.2026 - 20:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GÜMÜŞHANE (İHA)

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesinde kalınlığı 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar çektikleri video ile yardım talep etti. Vali Aydın Baruş’un talimatıyla bölgeye destek ekibi gönderildi.

Alınan bilgiye göre Kürtün ilçesi genelinde etkili olan kar yağışı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi’nde hem ulaşımı olumsuz etkiledi hem de çatıları çökme tehlikesiyle başbaşa bıraktı.

Bölge sakinleri çektikleri videoyla yetkililerden yardım talep etti. Evlerin çatılarında biriken kar nedeniyle çökme tehlikesi yaşadıklarını belirten vatandaşlar acil müdahale istedi.

Sosyal medyada videonun yayınlanmasının ardından Vali Aydın Baruş’un talimatıyla bölgeye takviye iş makinesi gönderilirken Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, bölgenin yoğun kar aldığını ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Başkan Turgut, çalışmalara destek sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin de sahada olduğunu, makinelerin yoğun kar nedeniyle ilerlemekte zorlandığını kaydetti.

