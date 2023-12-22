Gulmtal tarafından adınıza alıcı ödemeli kargo mesajı nedir? Gulmtal mesaj geldi, ne yapmalıyım? Gulmtal dolandırıcılığı ne demek, Gulmtal nedir?

Dolandırıcılar yine boş durmadı. Binlerce kişiye aynı anda gönderilen mesajlarla dolandırıcılık girişimi, çok konuşuldu. "GULMTAL tarafından adınıza, AP20231222167 barkodlu alıcı ödemeli gönderi kabul edilmiştir. Ödeme: K.Kartı Tutar: 24.251.66 TL" şeklinde gelen mesajlar sonrası vatandaşlar arama motorlarına yöneldi.

Dolandırıcılar, hedef kitlesini genişleterek akıllı telefon kullanıcılarına ulaşma çabasında. Kocaeli'de meydana gelen yeni dolandırıcılık olayında, "GULMTAL arafından adınıza, AP20231222167 barkodlu alıcı ödemeli gönderi kabul edilmiştir. Ödeme: K.Kartı Tutar: 24.251.66 TL" ifadeleriyle gönderilen mesajda, kullanıcıların dikkatini çekmek ve tıklama eğilimini artırmak amacıyla bilgi yazan yere yerleştirilen link, büyük bir tehlike içermektedir. Bu tür mesajlara itibar edilmemeli ve bilgi linklerine tıklanmamalıdır, aksi takdirde telefonda kayıtlı bilgiler ve hesaplar risk altında olabilir.