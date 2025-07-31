GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGSM operatör sorgulama: Hattımın hangi GSM operatör olduğunu nasıl öğrenebilirim?
HaberlerGündem Haberleri GSM operatör sorgulama: Hattımın hangi GSM operatör olduğunu nasıl öğrenebilirim?

GSM operatör sorgulama: Hattımın hangi GSM operatör olduğunu nasıl öğrenebilirim?

31.07.2025 - 14:45Güncellenme Tarihi:
GSM operatör sorgulama: Hattımın hangi GSM operatör olduğunu nasıl öğrenebilirim?

GSM operatör sorgulama işlemi ile telefon numaranızın hangi GSM operatörüne ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Haberin Devamı

GSM operatör sorgulama, telefon hattının hangi GSM operatörüne ait olduğunu öğrenmek isteyenlerin başvurduğu bir sorgudur. Bunu yapabilmek için e-devlet üzerinden bir bağlantıya giderek, yalnızca birkaç adım ile hattınızın hangi GSM operatörüne ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlemle birlikte öğreneceğiniz kritik bir bilgi daha bulunuyor.

 

GSM operatör sorgulama nasıl yapılır?

 

Hattım hangi operatör diye merak ediyorsanız, bunu e-devlet'in sunduğu hizmetlerden olan mobil hat sorgulama üzerinden yapabilirsiniz. Adım adım yapmanız gerekenler şunlar:

  • e-devlet'in mobil hat sorgulama sayfasına gidin
  • Kimliğinizi doğrulamak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.
  • Şifrenizi bilmiyorsanız veya unuttuysanız, ilgili sayfadaki Şifremi Unuttum yazılı seçeneğe tıklayın ve istenen bilgileri girerek yeni şifrenizi belirleyin.

Giriş yaptıktan sonra telefon numaranızın hangi GSM operatörüne ait olduğunu öğrenebilirsiniz. 

 

Adıma açılmış mobil hat var mı?

 

GSM operatör sorgulama ekranında, ayrıca adınıza bulunan diğer hat(lar) ile ilgili bilgiye de ulaşabilirsiniz. Bazen illegal yollarla adınıza açılmış bir mobil hat olabilir. Böyle bir durumda ilgili hattın servis sağlayıcısı ile iletişime geçebilirsiniz. Eğer daha ciddi bir durum varsa, adli mercilere başvuru yapmanız gerekebilir.

Güncel Haberler

Meriç Nehri'nde 73 kiloluk yayın balığı yakalandı
#Gündem

Meriç Nehri'nde 73 kiloluk yayın balığı yakalandı

Tatilciler rotayı bu ilçeye çevirdi: Ne deniz var ne de yayla! Nüfus 4'e katlandı
#Gündem

Tatilciler rotayı bu ilçeye çevirdi: Ne deniz var ne de yayla! Nüfus 4'e katlandı

Çubuk'un altın hasadı başladı: Başkentten sofralara gelecek, kütür kütür olmasının birçok nedeni var
#Ekonomi

Çubuk'un altın hasadı başladı: Başkentten sofralara gelecek, kütür kütür olmasının birçok nedeni var