GSM operatör sorgulama: Hattımın hangi GSM operatör olduğunu nasıl öğrenebilirim?

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GSM operatör sorgulama, telefon hattının hangi GSM operatörüne ait olduğunu öğrenmek isteyenlerin başvurduğu bir sorgudur. Bunu yapabilmek için e-devlet üzerinden bir bağlantıya giderek, yalnızca birkaç adım ile hattınızın hangi GSM operatörüne ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlemle birlikte öğreneceğiniz kritik bir bilgi daha bulunuyor.

GSM operatör sorgulama nasıl yapılır?

Hattım hangi operatör diye merak ediyorsanız, bunu e-devlet'in sunduğu hizmetlerden olan mobil hat sorgulama üzerinden yapabilirsiniz. Adım adım yapmanız gerekenler şunlar:

e-devlet'in mobil hat sorgulama sayfasına gidin

sayfasına gidin Kimliğinizi doğrulamak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.

Şifrenizi bilmiyorsanız veya unuttuysanız, ilgili sayfadaki Şifremi Unuttum yazılı seçeneğe tıklayın ve istenen bilgileri girerek yeni şifrenizi belirleyin.

Giriş yaptıktan sonra telefon numaranızın hangi GSM operatörüne ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Adıma açılmış mobil hat var mı?

GSM operatör sorgulama ekranında, ayrıca adınıza bulunan diğer hat(lar) ile ilgili bilgiye de ulaşabilirsiniz. Bazen illegal yollarla adınıza açılmış bir mobil hat olabilir. Böyle bir durumda ilgili hattın servis sağlayıcısı ile iletişime geçebilirsiniz. Eğer daha ciddi bir durum varsa, adli mercilere başvuru yapmanız gerekebilir.