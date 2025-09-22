GSB WiFi kullanıcı adı nedir?

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sunulan GSB WiFi, bakanlığa bağlı yurtlarda kalan öğrencilere ücretsiz ve sınırsız internet erişimi sağlayan bir hizmettir. Eğitim ve eğlence amaçlı kullanımlar için optimize edilen bu ağ, yüzlerce öğrencinin aynı anda yüksek hızda internete erişmesine olanak tanıyor. Yurt içinde bulunan öğrenciler için tasarlanmış bu güvenilir hizmete, kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak kolayca bağlanabilir, eğitim ve kişisel gelişim süreçlerinizde internetin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

GSB WiFi nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) WiFi, GSB yurtlarında kalan öğrencilerin yararlanabildiği ücretsiz bir internet hizmetidir. Öğrencilerin ders çalışmasına, araştırma yapmasına ve eğlence amaçlı internet kullanımlarına olanak tanımak için geliştirilmiştir. Yurt binaları içerisinde gelişmiş bir altyapıyla hizmet veren bu ağ, aynı anda çok sayıda kullanıcının yüksek hızda internete erişmesini mümkün kılar. Sınırsız gibi görünse de, aylık 32 GB'lık bir kota içerir. Bu kotanın dolması durumunda internet hızı düşer ancak kullanım tamamen kesilmez.

GSB WiFi'ye nasıl bağlanılır?

GSB WiFi'ye bağlanmak için öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir yurtta kayıtlı olmanız gerekiyor. Yurt kaydınız tamamlandıktan sonra, ağa bağlanmak için iki temel yöntem kullanabilirsiniz:

Yurt kayıt bilgileriyle bağlanma: Yurt yönetimi tarafından size sağlanan Wi-Fi bağlantı bilgileriyle, kullanıcı adınız ve oluşturduğunuz şifreyi kullanarak ağa giriş yapabilirsiniz. Bu yöntem en yaygın olanıdır.

e-Devlet ile bağlanma: Alternatif olarak, T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak da GSB WiFi hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu yöntemle hem bağlantı sağlayabilir hem de kalan internet kotanızı sorgulayabilirsiniz.

GSB WiFi kullanıcı adı, öğrencinin kimlik bilgileriyle belirlenir. Bu, hem güvenliği sağlamak hem de hizmetin sadece yurt öğrencileri tarafından kullanıldığından emin olmak için uygulanan bir yöntemdir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İçin: T.C. kimlik numaranız kullanıcı adınız olarak belirlenmiştir.

Yabancı uyruklu öğrenciler için: Pasaport numaranız kullanıcı adınızdır.

Bu bilgilerle şifrenizi oluşturarak veya e-Devlet şifrenizle giriş yaparak GSB WiFi hizmetini kullanmaya başlayabilirsiniz.