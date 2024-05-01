Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor, 4 Mayıs Grren Card sonuçları saat kaçta açıklanacak? DV Lottery green card sonuçları sorgulama
Green Card sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Amerika'da oturum ve çalışma izni alabilmek için geçtiğimiz yıl müracaatta bulunan vatandaşlar, Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. DV Program isimli sayfa aracılığıyla açıklanacak olan 2024 Green Card sonuçları, elde edilen başvuru numarası aracılığıyla ekran üzerinden takip edilebilecek. Peki, Green Card ne zaman açıklanıyor? Green Card sonuçları 4 Mayıs’ta saat kaçta açıklanıyor
Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Amerika'da oturum hakkı elde etmek isteyenler için Yeşil Kart başvuruları 7 Kasım'da sona erdi. ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet ve çalışma hakkın tanınan Green Card sonuçları 4 Mayıs’ta açıklanıyor.
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Yeşil Kart başvuru sonuç tarihi belli oldu. Takvime göre 2024 Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek.
2024 YEŞİL KART BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Çıkan sayfada yer alan uyarı sonrasında “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Continue linkine tıklandıktan sonra yeni bir link açılacak. Gerekli adımlar takip edilerek sonuçlar kontrol edilebilecek.