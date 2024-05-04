Green Card sonuçları saat kaçta açıklanacak? Dv.program.state.gov Green Card sonuçları sorgulama ekranı

Green Card sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Green Card sonuçlarını veya seçildikleri konusunda ayrıca bilgilendirme yapmayacak. Adaylar sonuçlarını onay numaralarıyla öğrenecek. Vize mülakatı randevusu ise DV programına seçilenleri yapılacak işlemler hakkında e-posta yoluyla bilgilendirecektir.

GREEN CARD SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?



Green Card sonuçları açıklanan takvime göre 4 Mayıs Cumartesi günü duyurulacak. Adaylar, dv.program.state.gov adresinden başvuru durumlarını onay numaralarıyla birlikte kontrol edebilecek. Sonuçların saat 19.00'dan itibaren erişime açılması bekleniyor.

Yapılan açıklamada "DV-2025 Katılımcıları, onay bilgilerini 4 Mayıs 2024 öğle saatlerinden (EDT) itibaren aşağıdaki bağlantı aracılığıyla girebilirler. DV-2025 kayıt dönemi 4 Ekim 2023'te açılır ve 7 Kasım 2023 12:00 EST'de sona erer.DV-2025 Katılımcıların onay numaralarını en az 30 Eylül 2025 tarihine kadar saklamaları gerekmektedir." denildi."



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın DV başvuru sonuçların ayrıca bildirmeyecek veya onay numarası vermeyecek.



YEŞİL KART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



Green Card başvuru sonuçları 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulanacak.



Ekranda adaylar seçilip seçilmediklerini öğrenebilecek. Çeşitlilik Vizesi katılımcılarının seçildikleri konusunda bilgilendirildikleri, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ulaştıkları ve göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati hakkında bilgiler dvprogram.state.gov adresinde olacak.

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