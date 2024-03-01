Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? ABD Yeşil Kart (2024 DV Lottery)

Green Card çekiliş sonuçları mart ayıyla birlikte merak ediliyor. Amerika'da oturum hakkı elde etmek isteyenler için Yeşil Kart başvuruları 7 Kasım'da sona erdi. Peki, Greencard sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklama tarihi hakkında ayrıntılar...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Yeşil Kart başvuru sonuç tarihi belli oldu. Takvime göre 2024 Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek.

2024 YEŞİL KART BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek. Çıkan sayfada yer alan uyarı sonrasında “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Continue linkine tıklandıktan sonra yeni bir link açılacak. Gerekli adımlar takip edilerek sonuçlar kontrol edilebilecek.