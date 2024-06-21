GPT 5 ne zaman çıkacak? Chatgpt 5 çıkış tarihi

OpenAI, uzun süredir merakla beklenen yeni modeli GPT-5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. OpenAI’ın üst düzey yöneticilerinden Mira Murati yeni modelin çıkacağı tarihi de açıkladı.

GPT 5 ne zaman çıkacak?

Murati, GPT-5’in piyasaya sürülme tarihi hakkında kesin bir bilgi vermedi ancak “bir buçuk yıl içinde” duyurulmasının planlandığını ifade etti. Her şey yolunda giderse, yeni modelin 2025 sonları veya 2026 başlarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.