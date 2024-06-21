GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri GPT 5 ne zaman çıkacak? Chatgpt 5 çıkış tarihi

GPT 5 ne zaman çıkacak? Chatgpt 5 çıkış tarihi

OpenAI üst yöneticilerinden Mira Murati, bir süredir konuşulan "GPT-5" modeli ile ilgili açıklama yaptı. Peki, GPT 5 ne zaman çıkacak? Chatgpt 5 çıkış tarihi…

21.06.2024 - 12:16 |
GPT 5 ne zaman çıkacak? Chatgpt 5 çıkış tarihi

OpenAI, uzun süredir merakla beklenen yeni modeli GPT-5 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. OpenAI’ın üst düzey yöneticilerinden Mira Murati yeni modelin çıkacağı tarihi de açıkladı.

GPT 5 ne zaman çıkacak?

Murati, GPT-5’in piyasaya sürülme tarihi hakkında kesin bir bilgi vermedi ancak “bir buçuk yıl içinde” duyurulmasının planlandığını ifade etti. Her şey yolunda giderse, yeni modelin 2025 sonları veya 2026 başlarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

 

 

GÜNCEL HABERLER

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış devam ediyor

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış devam ediyor
Ağırlığının 10 katını taşıyor! Bu böcek ölümsüzlüğün simgesi, devlet korumasına alındı

Ağırlığının 10 katını taşıyor! Bu böcek ölümsüzlüğün simgesi, devlet korumasına alındı
Diyarbakır'da anız yangını can aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, kuzenler yan yana toprağa verildi

Diyarbakır'da anız yangını can aldı! 5 kişi hayatını kaybetti, kuzenler yan yana toprağa verildi