Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu
Gökyüzünde 1 milyon saate yakın uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2 filosunun 2014’te envantere giren S5 kuyruk numaralı üyesi, 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bırakarak gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu.
11.09.2024 - 11:18 |
Hizmet süresini tamamlayan Bayraktar TB2 S5 İHA, Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında görev alarak gövde ömür devri araştırma uçağı olarak kullanılacak.
Hizmet süresini tamamlayarak TSK envanterinden çıkarılan Bayraktar TB2 İHA’nın yerine Baykar tarafından üretim hattından yeni çıkan T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na hediye edildi.