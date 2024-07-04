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Gordon Banks kimdir? 1970 Gordon Banks Pele kurtarışı

Milli kalecinin çeyrek finali getiren hamlesi, İngilizlerin efsane kalecisi Gordon Banks'in yaptığı "Yüzyılın kurtarışı" denilen o performansa benzetiliyor. Söz konusu benzetmenin ardından Gordon Banks hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, Gordon Banks kimdir, kaç yaşında, yaşıyor mu öldü mü?

04.07.2024 - 16:17 |
Gordon Banks kimdir? 1970 Gordon Banks Pele kurtarışı

Gol beklentisi yüzde 94 olan pozisyonda topu çıkaran Günok'un kurtarışı, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin kafa vuruşunda kalesini gole kapatan Gordon Banks'in kurtarışına benzetildi.

Gordon Banks, İngiltere milli takımının kalecisidir.  Özellikle 1966 yılında  Dünya Kupası'nda İngiltere millî takımıyla yaşadığı başarıyla yıllarca unutulmayan bir isim oldu.

Banks, 1970 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kalesini korudu ve bu sayede ülkesine kupa kazandırdı.

Gordon Banks, Pele'nin vurduktan sonra "gooll" diye bağırdı topu resmen ağlardan çıkarmış, futbol tarihine de ismini altın harflerle yazdırmıştı!

Pele, kafayla vurduktan sonra attığı topun gol olacağına o kadar emindi ki 'gol' diye bağırmıştı. Fakat Banks, sağ eliyle müthiş bir performans sergileyerek topu ağlardan çıkarmıştı. 

Daha sonra yaptığı açıklamalarda ise 'şans' olduğunu söylemişti!

 

 

 

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