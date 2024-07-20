Google haritalarda radar var mı, Google maps radar özelliği nasıl açılır? Google Haritalar, yurt dışında 2019 yılından bu yana kullanılmakta olan radar noktası bildirme özelliğini Türkiye'de de kullanıma açtı.

Google haritalarda radar var mı?

Google Haritalar’a yeni gelen özellik sayesinde güzergah üzerindeki radarları görebileceğiz. Buna göre artık belirlediğiniz rota üzerindeki yol çalışması, kapalı şerit, istop etmiş araç, yol üzerindeki nesne, radar noktası, yavaşlama gibi detayları gösterecek. Yani artık Google Haritalar’da radar özelliği bulunmaktadır.

Google Maps “Trafik Bildirimi” özelliği nasıl kullanılır?

Google Maps uygulamasını açın.

Konumunuzu belirleyin.

Baloncuk içerisinde bulunan “+” simgesine dokunun.

Eklemek istediğiniz bildirime dokunun ve bildirimi ekleyin.

Eğer yanlış bir bildirim de bulunduysanız “geri sayım bitmeden” bu bildirimi geri alın veya düzeltin.

Google Haritalar radar özelliğini kullanmak/açmak için ilk olarak haritalar ekranı üzerinde yer alan ”+” butonuna tıklayın, daha sonrasında eklemek istediğiniz belirteçleri seçin. Bu sayede seçtiğiniz yol çalışması, kapalı şerit, istop etmiş araç, yol üzerindeki nesne, radar noktası, yavaşlama belirteçleri aktif olacak ve haritalar üzerinde gözükecektir. Eğer uygulamanız içerisinde böyle bir bölüm bulunmuyor ise uygulamanızın güncel sürüm olup, olmadığını kontrol ederek tekrar deneyebilirsiniz.

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