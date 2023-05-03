Gökyüzünün 3 hayaleti: Kaan, Anka-3, Kızılelma

Türkiye, 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanan milli muharip uçak Kaan ile ile 5. nesil savaş uçağı tasarlayarak üreten ülkeler sınıfına girdi. ABD’nin F-22, Çin’in J-20 ve Rusya’nın Su-57 jetlerinde olduğu gibi Kaan, ihracatı yapılmayan ve sadece milli hava gücünde görev yapan bir uçak olacak.

TÜRKİYE DE SATMAYACAK

ABD’nin F-22, F-35; Çin’in J-20, J-31 ve Rusya’nın Su 57 jetleri, 5. nesil savaş uçakları içinde yer alıyor. Envanterinde F-35 bulunan ülkeler içinde ABD’nin yanı sıra İngiltere, İsrail, Hollanda, İtalya, Japonya ve Norveç öne çıkıyor. Yunanistan, F-35 almak için talepte bulunan ülkeler arasında bulunuyor. ABD, 5. nesil F-22 uçağını ise satışını yapmayarak sadece kendi hava gücünün kullanımında tutuyor.

J-31’in ihracatını planlayan Çin de; J-20’yi satmıyor. Milli muharip uçak Kaan’ın da, seri üretimine başlandıktan sonra başka bir ülkeye satışı planlanmıyor. Türkiye’den sonra 5. nesil savaş uçağı projesi yürüten iki ülke Japonya ve Hindistan olarak sıralanıyor.

DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK

Milli jet Kaan’ın envantere girdiğinde görevin özelliğine göre; insansız savaş uçakları Anka-3 ve Kızılelma ile birlikte otonom kol uçuşu yapması da planlanıyor. Böylece gökyüzünde bir kolda, asgari olarak bir pilot ve üç savaş uçağı olacak. Böylece iki insansız savaş uçağı Anka 3 ve Kızılelma, gökyüzünde Kaan’ın iki görev arkadaşı olacak. Üç uçağın, karakteristik ortak özelliği arasında düşük görünürlüğe sahip hayalet uçak olması öne çıkıyor. Kaan, süperseyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olacak. Kaan, hava-hava ve hava-yer hedeflerinde yerli kabiliyetlerle üretilen füzeler ve mühimmatların tamamını kullanabilecek.

Kaan’ın bazı temel özellikleri şöyle:

Maksimum seyir hızı: 1,8 Mach (Saatte 2205 kilometre)

İrtifa tavanı: 55.000 ft (16.764 metre) n Güç limitleri: +9g/-3,5g

Dahili silah yuvası

Supercruise (süperseyir) kabiliyeti n Düşük radar izi

Çoklu görev profili n Hava-hava kabiliyeti n Hava-kara kabiliyeti

AGRESİF SAVAŞÇI

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kızılelma’nın temel özellikleri şöyle:

5 Saat havada kalış süresi

1500 Kilogram faydalı yük kapasitesi

8.5 ton maksimum kalkış ağırlığı

0.6 mach seyir hızı (Saatte 735 kilometre)

0.9 mach maksimum hız (Saatte 1102 kilometre)

30.000 feet operasyonel irtifa (9144 metre)

500 km görev yarı çapı

VATOZA BENZİYOR

İkinci insansız savaş uçağı Anka-3’ün, ilk uçuşunu mayıs ayı içinde yapması planlanıyor. Jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi. Anka-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi yerine getirebilecek. SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Özellikleri şöyle:

Maksimum seyir hızı: 0.7 Mach (Saatte 857 kilometre)

İrtifa tabanı: 40.000 ft (12.192 metre)

Faydalı yük kapasaitesi: 1200 kg.

Havada Kalış: 10 saat