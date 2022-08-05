Göçmen kaçakçılığı ile mücadele operasyonları sürüyor

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 04 Ağustos 2022 tarihinde 32 bin 428 personel ve 156 dedektör köpeği ile 7 bin 330 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/8) uygulamasında;

6 bin 252 metruk bina, 10 bin 453 umuma açık yer, 639 terminal, 4 bin 501 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 845 yer kontrol edildi. 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 25 organizatör gözaltına alındı ve bin 414 düzensiz göçmen yakalandı.

Uygulamada;

71’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 689 aranan şahıs tespit edildi. 690’ı yabancı uyruklu, 117’si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 807 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulama kapsamında;

3 kamyon-kamyonet ve 3 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet mermi, 2 bin 513 gr esrar, 4 gr eroin, 150 gr metamfetamin, 24 adet ecstasy, 7 adet sentetik ecza, 242 bin 319 kök kenevir bitkisi, 430 paket kaçak sigara ve 195 kg tütün ele geçirildi.