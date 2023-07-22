Gizli görüşme sonrası CHP'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu yüzleşmesi gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde gerçekleştirilen 'Belediye Başkanları Toplantısı'na, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Partide tartışmalara neden olan çevrimiçi toplantının ardından gerçekleşen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları katıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için toplantıya davet edilmedi.

Tüm belediye başkanlarının salona geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu, salona girdi. Kılıçdaroğlu, partinin önemli isimlerinin katıldığı tartışmalı çevrimiçi toplantıya başkanlık eden Ekrem İmamoğlu ile de salona girişinde tokalaştı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu belediye başkanları konuşma yaparak, görüşlerini dile getirdi. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının değerlendirildiği, ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim sürecinde yapılacak hazırlıkların ele alındığı öğrenildi.

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacak. Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar; ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI SONA ERDİ

CHP'nin belediye başkanları toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat 20 dakika sürdü. 36 belediye başkanının katılmadığı toplantının ardından resmi açıklama yapılmadı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, genel merkez çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda öz eleştiriler yapıldığını söyledi. Büyükerşen, şunları söyledi:

"Hatalar, kusurlar nelerdi, ne yaptık? Bir daha tekrarlamamak için onu ne yapmamız lazım? İç ve dışta birtakım merkezler Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, parçalanması demek Türkiye'nin yüzüncü yılından sonraki ikinci yüzyılda yavaş yavaş zayıflayan bir devlet olmasına sebep olabilir ve her şeye yazık olur. Laikliğe yazık olur. Hukuksuzluk olur. Yani kısacası Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurmuş olduğu Cumhuriyet'in ilkelerini kaybetmek demek, Türkiye'nin zayıflatılması demektir."

Toplantıdaki konuşmasında bu konulara dikkat çekerek uyanık olmaları gerektiğini ifade ettiğini belirten Büyükerşen, "Yerel seçimlerden önce birlik ve beraberlik içinde olmamız, gerek mahalli seçime, gerek kongrelerde ve kurultaylarda ortak listeyle gidilmesi gerektiğinin şart olduğuna inandığımı söyledim" dedi.

Büyükerşen, değişim konusunun toplantıda gündeme geldiğini ifade ederek, "Gerilim yaşanmadı. Ben bana göre yaşanmadı. Ama 'yaşandı' diyenler olabilir mi? Bilmem. Yoksa genel başkan çok detaylı açıklamalar yaptı. Ve o açıklamalar yapılırken de ben dahil düşündüm ki o konuların hiç fazla üzerinde durmamışız. Hakikaten bilmediğimiz çok şey var. İletişim kopukluğumuz var. Sadece gazetelerde, medyada karşılıklı görüşmelere gitmemiz de doğru bir şey değilmiş. Ayrışım falan çıkmadı gördüğüm kadarıyla. Yani hepimiz şapkamızı önümüze koyduk, düşündük. Genel başkan bir kere şimdiye kadar yaptığımız eleştiriler, yapılan eleştirilere çok detaylı cevaplar verdi. Ve öyle cevaplar verdi ki karşısında aksini iddia etmemiz söz konusu olamazdı" ifadelerini kullandı.