GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Giresun'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü!
ABONE OL

Giresun'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü!

Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

03.09.2023 - 09:43 | | Gülsen Mutlu AKYOL/ GİRESUN, (DHA)-
Giresun'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü!

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, gece sağanak olarak devam etti. Etkili sağanak nedeniyle kent merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkisinde su birikintileri oluştu, bazı iş yeri ve zemin kattaki evleri su bastı. 

Özel jetle geliyorlar, dolarları bırakıp gidiyorlar! Türkiye'ye talep yağıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÖzel jetle geliyorlar, dolarları bırakıp gidiyorlar! Türkiye'ye talep yağıyorHaberin Tüm Görselleri

Sağanakla yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Bir süre ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruklarının yaşandığı sahil yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kiralık evlerle ilgili yeni gelişme! Onay alınmadan yapılamayacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKiralık evlerle ilgili yeni gelişme! Onay alınmadan yapılamayacakHaberin Tüm Görselleri

Belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. 

Çocuğunuz sürekli onay almaya çalışıyorsa dikkat! Bir uzman desteği gerekebilir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇocuğunuz sürekli onay almaya çalışıyorsa dikkat! Bir uzman desteği gerekebilirHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Ruslar 'tuş'a bastı, Sarmat'a gizli görev verildi! '10 şehri birden yok edebilir'

Ruslar 'tuş'a bastı, Sarmat'a gizli görev verildi! '10 şehri birden yok edebilir'

Yasak bitti, fiyatlar düşmedi! İstavrit ve hamsinin kilosu tezgahta 100 lira

Yasak bitti, fiyatlar düşmedi! İstavrit ve hamsinin kilosu tezgahta 100 lira

İstanbul'da toplu taşıma 8 saat ücretsiz!

İstanbul'da toplu taşıma 8 saat ücretsiz!