GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGiresun’da feci kaza: Yolcu minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Giresun’da feci kaza: Yolcu minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun’da feci kaza: Yolcu minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

30.11.2025 - 01:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (İHA)

Giresun’da feci kaza: Yolcu minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun’da yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Giresun’un Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine seyreden Osman T. (52) yönetimindeki 28 M 0015 plakalı yolcu minibüsü, Orhan Kazımlı’nın (16) kullandığı 28 AEB 166 plakalı motosikletle çarpıştı. Minibüsün motosikletin arka tekerine çarpması sonucu genç sürücü yola savruldu.

Ağır yaralanan ve sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilen Orhan Kazımlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 16 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Elazığ’da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
#Gündem

Elazığ’da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Giresun’da feci kaza: Yolcu minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
#Gündem

Giresun’da feci kaza: Yolcu minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sarı alarm verilen Antalya'da yağmur ve şiddetli rüzgar 10 metrelik ağaç devrildi
#Gündem

Sarı alarm verilen Antalya'da yağmur ve şiddetli rüzgar 10 metrelik ağaç devrildi