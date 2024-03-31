Giresun yerel seçim sonuçları 2024: Giresun belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Giresun'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Giresun yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Giresun'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Giresun büyükşehir belediye başkanlığı ve Giresun ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Giresunli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Giresun'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Giresun'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Giresun 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Giresun'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Giresunli vatandaşlar, 2024 Giresun seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Giresun 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Giresun Belediyesini 30.306 alınan oy ve %48.84 oy oranı ile AK Parti adayı AYTEKİN ŞENLİKOĞLU kazanmıştır.

GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Abdullah Abanoz

Abdullah Kısacık

Anıl Çınar

Aytekin Şenlikoğlu

Bedrettin Özdemir

Efe Ahmet Aslan

Esra Bektaş

Feride Kızgit

Fuat Köse

Hacı Osman Uçar

Harun Cici

İbrahim Ünye

İnan Ünsal Unat

Korel Karadağ

Mesut Aydın

Nihat Güldemir

Nüsrettin Çetin

Suat Öndaş

Semih Nefes

Rüstem Derya Erzincan

Rıdvan Ceylan

Giresun'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Giresun'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Giresun Seçim Sonuçları

Giresun (İl Merkezi)

Alucra Seçim Sonuçları 2024

Bulancak Seçim Sonuçları 2024

Çamoluk Seçim Sonuçları 2024

Çanakçı Seçim Sonuçları 2024

Dereli Seçim Sonuçları 2024

Doğankent Seçim Sonuçları 2024

Espiye Seçim Sonuçları 2024

Eynesil Seçim Sonuçları 2024

Güce Seçim Sonuçları 2024

Görele Seçim Sonuçları 2024

Merkez Seçim Sonuçları 2024

Keşap Seçim Sonuçları 2024

Piraziz Seçim Sonuçları 2024

Şebinkarahisar Seçim Sonuçları 2024

Yağlıdere Seçim Sonuçları 2024

Tirebolu Seçim Sonuçları 2024

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.