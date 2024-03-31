Giresun yerel seçim sonuçları 2024: Giresun belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Giresun'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Giresun geldi. Giresun yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Giresun Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Giresun'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Giresun yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Giresun yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Giresun'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Giresun büyükşehir belediye başkanlığı ve Giresun ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Giresunli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Giresun'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Giresun'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Giresun 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Giresun'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Giresunli vatandaşlar, 2024 Giresun seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Giresun 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Giresun Belediyesini 30.306 alınan oy ve %48.84 oy oranı ile AK Parti adayı AYTEKİN ŞENLİKOĞLU kazanmıştır.
GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
Abdullah Abanoz
Abdullah Kısacık
Anıl Çınar
Aytekin Şenlikoğlu
Bedrettin Özdemir
Efe Ahmet Aslan
Esra Bektaş
Feride Kızgit
Fuat Köse
Hacı Osman Uçar
Harun Cici
İbrahim Ünye
İnan Ünsal Unat
Korel Karadağ
Mesut Aydın
Nihat Güldemir
Nüsrettin Çetin
Suat Öndaş
Semih Nefes
Rüstem Derya Erzincan
Rıdvan Ceylan
Giresun'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Giresun'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
Giresun Seçim Sonuçları
Giresun (İl Merkezi)
Alucra Seçim Sonuçları 2024
Bulancak Seçim Sonuçları 2024
Çamoluk Seçim Sonuçları 2024
Çanakçı Seçim Sonuçları 2024
Dereli Seçim Sonuçları 2024
Doğankent Seçim Sonuçları 2024
Espiye Seçim Sonuçları 2024
Eynesil Seçim Sonuçları 2024
Güce Seçim Sonuçları 2024
Görele Seçim Sonuçları 2024
Merkez Seçim Sonuçları 2024
Keşap Seçim Sonuçları 2024
Piraziz Seçim Sonuçları 2024
Şebinkarahisar Seçim Sonuçları 2024
Yağlıdere Seçim Sonuçları 2024
Tirebolu Seçim Sonuçları 2024
DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.