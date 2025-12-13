Giresun Dereli'de uçuruma düşen cipteki 5 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
13.12.2025 - 21:01

Kaynak: GİRESUN (AA)

Giresun'un Dereli ilçesinde cipin uçuruma düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hasan E. (37) idaresindeki cip, ilçenin Kümbet Yaylası'nda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Özge E. (39), Betül E. (30), Ayşe E. (55) ve Osman Barlas E. (1) yaralandı.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Muhabir:Gültekin Yetgin

