Genelkurmay Başkanlığı'na Musa Avsever atandı

İletişim Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir."

“Musa Avsever kimdir?”

Musa Avsever 1957 yılında Konya'da doğdu.

1978 yılında muhabere subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Avsever, muhabere subay temel kursunu tamamladıktan sonra 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okul Komutanlığı'nda takım ve bölük komutanlığı yaptı.

Kara Harp Akademisi'nden 1990 yılında mezun olan Avsever, 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığı'nda şube müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargahında Lojistik Başkanlığı plan subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara Harp Okulu öğrenci tabur komutanlığı ile harekat ve eğitim şube müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda harekat ve eğitim şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Avsever, 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yaptı.

2003 YAŞ kararlari ile tuğgeneralliğe yükselen Avsever; 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2007 yılı YAŞ kararları ile tümgeneralliğe terfi eden Avsever; 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012 yılı YAŞ kararlari ile korgeneralliğe terfi eden Avsever; 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu.

2016 yılı YAŞ kararları ile 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürüttü.

Orgeneral Musa Avsever; 5 Ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

Orgeneral Avsever, evli ve iki çocuk babasıdır.