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Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşı Portolano ile görüştü

16.06.2025 - 12:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)-

Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşı Portolano ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano’yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşı Portolano ile görüştü

Tören alanında, İstiklal Marşı ve İtalya milli marşının okunmasının ardından Orgeneral Luciano Portolano, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Portolano ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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