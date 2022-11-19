Gemi makine arızası yaptı, İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
Kandilli açıklarında konteyner gemisi makine arızası verdi. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı.
19.11.2022 - 00:20 | | Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.