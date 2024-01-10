Gelinini öldürüp, cesedini yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Atlıdere Mahallesi'nde oturan Kamil Öğüt, geçen yıl 25 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşadığı ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğiyle Hatice Öğüt'ü vurarak öldürdü. Öğüt, ardından gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Mahallelinin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Hatice Öğüt'ün cesedinin bir bölümünün yandığı belirlendi. Jandarma, kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıktaki ormanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı.

Tutuklanan Kamil Öğüt hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, haksız tahrik oluşturan eylem ve saldırı bulunduğuna dair delil elde edilemediği, şüphelinin izinsiz şekilde gelini Hatice Öğüt'ün evinin ahırına girerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği yer aldı.

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'GELİNİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİĞİMİ EŞİME SÖYLEDİM'

İddianamede Kamil Öğüt'ün ifadesine de yer verildi. Öğüt, ifadesinde, "Oğlum yıllardır gelip, gitmez. Bunun sorumlusu gelinimdir. Oğlum, Ramazan Bayramı'nda da gelmedi. Bayramdan 1- 2 gün önce gelinimi öldürmek istediğimi eşime söyledim. Eşim, 'Sakın böyle bir şey yapma, bana kim bakar?' diyerek yalvardı, karşı çıktı. Bayramdan 1 ay önce plastik kelepçe, kemik ilacı zehri, dolu fişekler, bıçak ve ipin olduğu bir çanta hazırladım. Hazırlık yaptım. Çantayı evin girişinde asılı vaziyette tuttum. Oğlum her gün sabah saat 06.00'da öğrenci servisi çalıştırdığı için işe gidiyordu. Olay günü, oğlum işe gittikten sonra eşim evde uyurken 06.30 sıralarında çantayı ve av tüfeğini alarak evden çıktım. Oğlumun evine komşusunun bahçesinden giriş yaptım. Gelinim Hatice Öğüt'ün ahırda hayvanlarla ilgilendiğini bildiğim için ahıra girdim. Onun ineklerle uğraştığını gördüm. Hatice'nin arkası dönüktü. Tüfeği doldurup, yanına yaklaştım. Yaklaşık 4-5 metre mesafeden sırtına doğru 1 kez ateş ettim. Hatice Öğüt yere düştü. Can çekiştiğini gördüm. Orada bulduğum benzin şişesini üzerine döktüm. Onu yakmak istediğimde hareket etmiyordu. Olay yerinden uzaklaştım. Gelinimi öldürdüğüm için pişmanım" dedi.

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'HASTAYIM, OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Davanın karar duruşması, dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Kamil Öğüt, Hatice Öğüt'ün yakınları ve taraf avukatlar katıldı. Sanık Öğüt, ilk duruşmada olduğu gibi hasta olduğunu, olayı hatırlamadığını ve olay günüyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Hatice Öğüt'ün ailesinin avukatı Muzaffer Sezgin, sanığın cesedi yakarak canavarca hisle öldürme eylemine dönüştürdüğünü, bu nedenle de ifade vermeyip, sustuğunu belirtip, indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Bu sırada Hatice Öğüt'ün yakınlarını sanık Öğüt'e "Hapiste sen de öl. Çürüyüp, gidersin inşallah" diyerek bağırdı. Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı, Hatice Öğüt'ün yakınlarını salondan çıkardı. Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu canavarca hisle işlediğinin sabit olduğuna karar verip, Kamil Öğüt'ü ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Öğüt'e ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.(DHA)

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