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Gelin, kayınvalidesini bıçakla öldürdü! Kan donduran olay

Ankara'nın Polatlı ilçesinde K.D. (29) beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D.'yi (65) bıçakla öldürdü.

23.11.2023 - 15:08 | | İHA
Gelin, kayınvalidesini bıçakla öldürdü! Kan donduran olay

OIay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. K.D., beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı. K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.'ye saldırdı.

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Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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