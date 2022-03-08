Ekranların sevilen yarışması Gelin Evi'nde bu hafta gelinler Esra Yamacı'nın evine konuk oldu. Gelin Evi’nde bu haftanın açılışı Esra Yamacı’nın evinde yapıldı. Düğün görüntüleri gelinler tarafından yorumlandı, ev dekorasyonu ile ilgili yorumlar yapıldı. Hazırlanan sunumlar dikkat çekerken Roman gelini Esra evlilik hikayesini anlattı. Peki, Gelin Evi Esra kimdir? Gelin Evi Esra Yamacı kaç yaşında ve nereli? İşte Gelin Evi yarışmacısı Esra Yamacı hakkındaki detaylar...

GELİN EVİ YARIŞMACISI ESRA KİMDİR?

Aslen Kırklarelili olan Esra Yamacı, 23 yaşında ve 8 aylık evli. Gelinliğine 18 bin, çeyizine ise 250 bin lira verdiğini söyleyerek rakiplerini şaşırtan Esra Gelin toplamda 32 puanla gününü tamamladı.