Gece gündüz eşitliği ne zaman, hangi gün ve ayda olur? Gece gündüz eşitliği (ekinoks) bir yılda kaç kez gerçekleşir? 21 Aralık gece gündüz süreleri

21 Aralık'ta yaşanan en uzun gece, Kuzey Yarım Küre'de Güneş'in en uzak noktasına ulaşmasıyla gerçekleşir. Ancak, bu tarihten sonra Güneş'e olan uzaklık azalmaya başlar. Bu doğal süreç, gündüzlerin giderek uzamaya ve gecelerin kısalmaya başlamasına neden olur. 21 Aralık itibariyle, Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin başlangıcını simgelerken, Güneş'in yolculuğundaki bu değişim, mevsimleri de etkiler.

EN UZUN GECE NEDEN 21 ARALIK?

21 Aralık'ta en uzun gece yaşanmasının nedeni, Dünya'nın eksen eğikliği ve güneş ışınlarının yıl içindeki hareketiyle ilgilidir. Dünya, güneş etrafında dönerken kendi ekseni etrafında eğik bir açıda hareket eder.

GECE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ NE ZAMAN OLUR?

Gece gündüz eşitliği 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

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İşte gece gündüz eşitliği hakkında bilgiler;

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.