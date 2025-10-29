Gebze'de 6 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.10.2025 - 08:09

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi var, arama çalışmaları başlatıldı.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CNN TÜRK canlı yayında yaptığı açıklamada, "Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı? O şu an net değil. Bilgiler net değil. Şu anda ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

