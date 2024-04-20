Gaziosmanpaşa'daki toprak kayması saniye saniye görüntülendi

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde kalıcı olarak evlerine çıkartacağız" dedi. Toprak kaymasının yaşandığı anları, bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.