GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
HaberlerGündem Haberleri Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

11.06.2025 - 11:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Canan İLARSLAN - Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL (DHA)

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

Güncel Haberler

Çocukluk hayaliydi, gerçek oldu! Öğretmeni yönlendirmesiyle başladı, şimdi Munzur'un taşlarına hayat veriyor
#Gündem

Çocukluk hayaliydi, gerçek oldu! Öğretmeni yönlendirmesiyle başladı, şimdi Munzur'un taşlarına hayat veriyor

E-5 karayolunda ilginç görüntü! Üzerinde havlu olan kadın kilometrelerce yürüdü
#Gündem

E-5 karayolunda ilginç görüntü! Üzerinde havlu olan kadın kilometrelerce yürüdü

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
#Gündem

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti