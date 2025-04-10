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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

10.04.2025 - 07:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flaş Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flaş Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ağırel ve Soykan'ın evinde polis arama yaptı. Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, '7258 sayılı yasaya muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli sıfatıyla yer alan bazı kişilerin, Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldıkları yönünde şikâyetçi olmaları üzerine, Ağırel ve Soykan hakkında 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soykan ve Ağırel sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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