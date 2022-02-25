Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray UEFA rakibi Barcelona ile ne zaman, hangi gün, saat kaçta maç yapacak?

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Doğrudan UEFA Ligi son 16 turuna yükselen Cimbomun Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi'nin grup ikincileri arasında oynanan play-off turunun ardından turnuvadaki son 16 eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 rakibi Barcelona oldu. Peki, Galatasaray UEFA rakibi Barcelona ile ne zaman, hangi gün, saat kaçta maç yapacak?

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

İlk maçın 10 Mart, rövanşın ise 17 Mart'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, ikinci karşılaşmayı ise NEF Stadyumu'nda oynayacak.

Karşılaşmalar EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmelerini

Galatasaray - Barcelona

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Leverkusen

Sevilla - West Ham United

RB Leipzig-Spartak Moskova

Real Betis - Frankfurt

Son 16 turu seri başı olan takımlar şöyleydi:

Galatasaray

Lyon

Monaco

Spartak Moskova

Frankfurt

Kızılyıldız

Leverkusen

West Ham

Barcelona takımı

Futbol Club Barcelona İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde bulunan futbol kulübü. 1899 yılında, Joan Gamper önderliğinde, İsviçreli, İngiliz ve İspanyol bir grup tarafından kurulmuştur. Katalonya bölgesini temsil eden kulübün sloganı "Més que un club" (bir kulüpten daha fazlası) cümlesidir. Barça marşı ise Josep Maria Espinàs tarafından bestelenen Cant del Barça'dır.

Barcelona, La Liga'dan düşmeyen üç kulüpten biri olup, Real Madrid ile beraber İspanyol futbolunun en başarılı temsilcileridirler. 1928'de İspanyol Profesyonel Futbol Ligi La Liga'nın on kurucu üyesinden biri olan kulüp, 1929'da ligin ilk şampiyonu olmuştur. İspanya'da 26 La Liga şampiyonluğu, 30 İspanya Kupası, 13 Supercopa de España, 3 Eva Duarte Kupası ve 2 Lig Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. Avrupa'nın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Barça 'nın 12'si Avrupa kupalarında olmak üzere, 20 uluslararası kupası bulunmaktadır. 5 Şampiyonlar Ligi, 4 Kupa Galipleri Kupası, 3 Fuar Şehirleri Kupası (günümüzdeki adıyla Avrupa Ligi), 5 UEFA Süper Kupası ve 3 Dünya Kulüpler Kupası 'nı müzesinde bulundurmaktadır. 1955 yılından beri, her sene Avrupa arenasında mücadele etmektedir.

Futbol takımı 2009 yılında mücadele ettiği 6 turnuvada da şampiyon olarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Takım 2009 yılında Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştır. Kulübün stadyumu Camp Nou'dur ve taraftarlarına Culés denir, diğer ad ise Ultras Barça'dır. Kulübün taraftarları arasında, İspanya'nın eski başbakanlarından José Luis Rodríguez Zapatero da vardır.

FC Barcelona bünyesinde bir yedek futbol takımı (FC Barcelona B) ve bir genç futbol takımı (FC Barcelona C) da vardır. Bunlar dışında, kulübe ait profesyonel basketbol, hentbol, futsal ve patenli hokey takımları vardır.