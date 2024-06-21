Gadir Hum bayramı ne zaman 2024, Gadir-i Hum bayramının anlamı nedir? Gadir Hum Bayramı'nda ne yapılmaz, Gadir Hum Kuran’da geçiyor mu?

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi onurlandırdığı gün olarak bilinen Gadir-i Hum Bayramı, iki gün boyunca başta Adana, Mersin ve Hatay olmak üzere birçok ilde kutlanacak. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ek olarak Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın on sekizinci günü kutlanan bu üçüncü bayramda, gönderilerde mesajlar ve anlamlı sözler yer alacak. Bu özel günde, evlerde ve türbelerde akşamdan kesilen kurban etleriyle "hirisi" yemeği hazırlanır. Gadir Hum bayramı ne zaman 2024, Gadir-i Hum bayramının anlamı nedir? Gadir Hum Kuran’da geçiyor mu?

GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR, GADİR-İ HUM BAYRAMININ ANLAMI NE DEMEK?

Hz. Muhammed'in Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor. Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.

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GADİR HUM BAYRAMI'NDA NE YAPILMAZ, GADİR HUM KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor. Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.

GADİR HUM KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Peygamber Veda Hacc'ından dönerken, Gadir-i Hum mevkiine geldiğinde Maide suresi 67'inci ayet-i kerimesi nazil olmuştur. Bu ayetle Cenab-ı Hak, "Ey Resul! Sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan peygamberliğini tebliğ etmemiş gibi olursun ve Allah Seni insanlardan koruyacaktır" buyurmuştur.