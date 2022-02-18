G harfi ile başlayan eşya isimleri neler?

G harfi ile başlayan bazı eşyalar sıkça merak ediliyor ve araştırılıyor. Eşyalar listesinin ilk sırasında ise, hazır giyim eşyaları yer alıyor. Daha çok kadınların düğünlerinde giydiği ''Gelinlik'' ve erkeklerin giydiği ''Gömlek'' giyim ürünlerinin başında gelir.

G HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ

Güneş Gözlüğü: G harfi ile başlayan eşyalardan birisidir. Aynı zamanda aksesuar da olarak kullanılan güneş gözlüğü, zararlı UVA ışınlarına karşı gözde koruma sağlar.

Gömlek: Kadınların ve erkeklerin giydiği yakalı ve önü düğmeli giysiye verilen bir isimdir. En çok kullanılan G harfi ile başlayan eşya isimleri arasında yer alır.

Gelinlik: Kadınların düğünde giydikleri pullu, payetli beyaz elbiseye verilen bir isimdir.

Gitar: Tarihi 12. yüzyıla kadar dayanan gitar, en popüler ve en eski müzik aletlerinden birisidir. Klasik, bas, akustik ve elektronik olmak üzere 4 farklı çeşidi vardır. Altı telli bir enstrüman olarak da bilinen bu gitar, pek çok farklı müzik türünde çalınır.

Gardırop: Giysi dolabı olarak da bilinen gardırop daha çok evlerin yatak odalarında kullanılır. Çekmeceli, sürgülü, askılı ve aynalı çeşitleri de vardır.

Gramofon: Gramofon, 1877 yılında Emile Berlinier tarafından icat edilen bir eşyadır. Taş plak ismi ile de bilinen gramofonlar günümüzde çok fazla kullanılmaz.

Gırgır: Halıları süpürmek için tercih edilen gırgır, pratik bir ev aleti olarak bilinir. Diğer süpürgelerden onu farklı kılan şey ise, elektronik değil mekanik olmasıdır. Tek ve çift fırçalı gibi farklı çeşitleri vardır.

Gaz Lambası: Gaz lambası, 1853 yılında icat edildi. Aynı zamanda gaz lambası, günümüzde ise elektriğin olmadığı bazı bölgelerde kullanılıyor.

Gecelik: Yatakta giyilen gömlek, giysi olarak bilinir.

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