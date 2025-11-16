GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFutbol sahası ringe döndü, 24 kırmızı kart çıktı
HaberlerGündem Haberleri Futbol sahası ringe döndü, 24 kırmızı kart çıktı

Futbol sahası ringe döndü, 24 kırmızı kart çıktı

16.11.2025 - 20:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Futbol sahası ringe döndü, 24 kırmızı kart çıktı

Artvin’in Murgul ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında çıkan olaylar futbol sahasını boks ringine çevirdi.

Murgul Spor bugün sahasında Rize Atletik Spor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rize Atletik Spor'un Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı.

Futbol sahası ringe döndü, 24 kırmızı kart çıktı

Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürücünce tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı. Kavga başladığı andan itibaren statta ‘Sevgili taraftar gurubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz’ şeklinde anonslar yapıldı.

Güncel Haberler

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek
#Ekonomi

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar
#Gündem

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu
#Gündem

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu