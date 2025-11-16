Futbol sahası ringe döndü, 24 kırmızı kart çıktı

Murgul Spor bugün sahasında Rize Atletik Spor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rize Atletik Spor'un Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı.

Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürücünce tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı. Kavga başladığı andan itibaren statta ‘Sevgili taraftar gurubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz’ şeklinde anonslar yapıldı.