Fulya Öztürk Marmara İletişim’de deneyimlerini paylaştı!

İşini Tutkuyla Yapanlardan: Fulya Öztürk başlıklı söyleşide deneyimli gazeteci Öztürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaştı.

Kariyer başlangıcından haber yapım süreçlerine kadar birçok konuya değinen Öztürk, yakın dönemde yaptığı haberlerden örnekler göstererek öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Fulya Öztürk daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Ali Murat Kırık tarafından gerçekleştirilen plaket takdimi sonrası etkinlik sona erdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Fulya Öztürk genç iletişimci adaylarıyla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.