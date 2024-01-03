Fiyatlar yÃ¼zde 80 arttÄ± LÃ¼ks tarifede tÄ±raÅŸ 1100 lira

Antalya'da yeni yÄ±lda tÄ±raÅŸ Ã¼cretine yÃ¼zde 80 zam geldi. Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ±, yeni fiyatlarÄ± kentteki 1750 Ã¼ye iÅŸ yerine 'LÃ¼ks', 'A', 'B' ve 'C' olmak Ã¼zere 4 tarifeyle duyurdu. Yeni fiyat listesine gÃ¶re saÃ§ sakal kesimi, 'LÃ¼ks' tarifedeki berberlerde 1100 lira, 'A' tarifesinde 550 lira, 'B' tarifesinde 480 lira ve 'C' tarifesinde ise 400 lira oldu.

SOSYAL MEDYADA 'ALTIN MAKAS' ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

Antalya'daki saÃ§ sakal kesim Ã¼cretine yapÄ±lan zam, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n da dikkatini Ã§ekti. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda tÄ±raÅŸ Ã¼cretlerindeki pahalÄ±lÄ±ÄŸa, 'TÄ±raÅŸÄ±n lÃ¼ksÃ¼ nasÄ±l oluyor?', 'AltÄ±n makasla mÄ± kesiyorlar', 'TÄ±raÅŸ sonu kafanÄ± altÄ±n suyuna mÄ± batÄ±rÄ±yorlar?', 'Berber abiler saÃ§ sakalÄ± benzinli odun motoruyla mÄ± kesiyorsunuz?', 'Bir adet sÄ±fÄ±r fazla eklenmiÅŸ sanÄ±rÄ±m', 'AltÄ±n kaplama makasla tÄ±raÅŸ olma keyfi iÃ§in' yorumlarla vurgu yapÄ±ldÄ±.

BERBERLERDE 4 FARKLI TARÄ°FE

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksel Uzun, 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir kentte 4 farklÄ± tarifeyle fiyat listesi oluÅŸturulup, Ã¼ye iÅŸ yerleriyle paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Artan maliyet nedeniyle kesim Ã¼cretine artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Uzun, "LÃ¼ks tarife, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi ile oteller bÃ¶lgesinde kullanÄ±lÄ±yor. A sÄ±nÄ±fÄ± Lara bÃ¶lgesi ile KonyaaltÄ± ilÃ§esinde, B sÄ±nÄ±fÄ± ÅŸehir merkezi, C sÄ±nÄ±fÄ± da Kepez ilÃ§esi, Varsak bÃ¶lgesi, Aksu ile DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde kullanÄ±lÄ±yor. Tarifemizde geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 80 artÄ±ÅŸ oldu. Malzeme fiyatlarÄ±, kira Ã¼cretlerindeki artÄ±ÅŸ, sosyal gÃ¼vence Ã¶demeleri nedeniyle mecburen fiyatlarÄ± artÄ±rdÄ±k. Fiyat artÄ±ÅŸÄ±na esnafÄ±mÄ±zdan, 'Kafede 40 liraya Ã§ay iÃ§ildiÄŸi dÃ¶nemde, ayda bir kere tÄ±raÅŸ olmak iÃ§in bu fiyat Ã¶denir' gibi olumlu tepkiler aldÄ±k. VatandaÅŸÄ±n farklÄ± tepkileri de olacak ama Ã§oÄŸunlukla olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nceler alÄ±yoruz" diye konuÅŸtu. (DHA)

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