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FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY üyeliği suçundan öğretmenlikten ihraç edilen ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan 'küçük bölge ablası' Sultan Yılmaz, yakalandı.

29.11.2021 - 12:21 | | Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
FETÖ'nün 'küçük bölge ablası' yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2016 yılında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında adli işlem yapılan ve KHK kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen Sultan Yılmaz'ın, Fatih Mahallesi'nde oturduğunu belirledi.

Hakkında 7 yıl 6 ay keşinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütünde 'Küçük bölge ablası' pozisyonunda olan Sultan Yılmaz, polis baskınıyla yakalandı. Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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