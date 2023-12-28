FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığının dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 4⃣4⃣5⃣ aktif emniyet mensubu açığa alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.
Terör örgütleri ve iş… pic.twitter.com/y1iqZex3t7