FETÖ içinden itiraflar gelmeye devam ediyor... Fethullah Gülen'in yeğeni 'ilk defa söylüyorum' diyerek anlattı

Yeğen Gülen, son videosunda örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in “ideal insan portresi” olarak anlattıklarına vurgu yaptı. FETÖ’ye inananlara anlatılan “ideal insan portresi”nin aslında Fethullah Gülen’in bir “projesi” olduğunu, anlatılan bu “ideal insan portresi” içinde aralarında “hırsız, katil ve darbecilerin” de yer aldığını belirtti.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre; Ebuseleme Gülen, amcası Fethullah Gülen’in kendi tarafında yer almayan insanlara karşı kin beslediğini vurguladı. Fethullah Gülen’in, haksız yere Ergenekon davasında hapis yatanlar için “Onlara müstahak” dediğini belirtti.

ÖRGÜTTE PARA AZALDI

Ebuseleme Gülen, yayınladığı videolar sayesinde insanların gerçekleri görmesinden dolayı örgüte para yollamayı bıraktıklarına dikkat çekti. Yeğen Gülen, son video paylaşımında, örgüt için “hizmet” adı altında toplanan paraların, kendi gibi gerçekleri anlatmak isteyenlere susmaları için rüşvet olarak dağıtıldığını söyledi.

Ebuseleme Gülen, örgütte şeffaflık olmadığının altını çizdi. Yönetim kadrosundakilerin ne kadar maaş aldığının saklandığına, kayıt dışı paraların nereye gittiğinin sorgulanmadığına dikkat çekti.

Haberin Devamı

ÖRGÜTE YARDIM YAPANLAR TEDİRGİN

FETÖ örgütünün yardım adı altında para topladığı “Time To Help e.V.” derneğinin hesaplarının Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dondurulması, örgüte yardım yapanlarda tedirginlik oluşturdu. Başta Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen olmak üzere FETÖ itirafçılarının yardım paralarının nereye gittiği konusundaki açıklamaları, örgüte karşı şüpheleri arttırdı.

Time To Help e.V. derneği ile ilişkili şahısların yaşanan gelişmelerden dolayı mevcut banka hesaplarını kapattırıp, başka bankalardan hesaplar açtığı da tespit edildi.