FETÖ elebaşı öldü! Cenazesi örgütü ikiye böldü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün üzerinden 4 gün geçmesine rağmen gömülemedi. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; örgüt içinde başa gelme kavgası, Gülen'in defnedilmesinin önüne geçti. Örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları cenazenin gecikmesine neden oldu. İçerideki tartışmalar devam ederken, birlik görüntüsü vermek adına cenazenin 24 Ekim 2024 yerel saat ile 11.00'de düzenlenmesine karar verildi. FETÖ sözde yöneticilerinin de elebaşı Gülen'in vasiyetnamesinin açıklanması için bir araya gelmesi gerekiyor.

Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler, defin işlemlerine de yansıdı. Örgüt üyelerinin bir kısmı Fetullah Gülen'in cenazesinden görüntü vermek istemezken, bir grup da defin işlemini gösteri haline getirmek istiyor. Ayrıca, mümkün olduğunca geniş katılım sağlanması istenirken, cenaze sürecinde uyulması istenen kurallar, örgütün haberleşme ağlarında ısrarla vurgulanıyor. Cenazeye katılacak örgüt mensupları, tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaya ve tahrik edici konuşmalardan uzak durmaları konularında uyarıldı. Örgüt yönetiminden 'Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin' gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderildi. Tedirginlik yaşadıkları için cenazeye QR kod ile girilmesine karar verildi. Örgüt üyelerinin isimlerine QR kod tanımlandı. Defin işlemlerinin açık yapılarak bir gösteriye dönüştürülmesini isteyenler ise cenazenin başka bir boyutu ile ilgileniyor. Amaçları terör elebaşının gömülmesinin tüm dünyaya gösterilmesi. Bunun için canlı yayının hangi örgüt kanallarından yapılacağı açıklandı. Ayrıca, kısa ve net mesajlar verilmesi istendi.

Haberin Devamı

Bu arada örgüt kendi içindeki haberleşmelerinde mutlaka 'herkul.org' vurgusu yapıyor. Bu, örgütün medya yapılanmasında değişiklik olacağı sinyallerinin göstergesi. Yapılacak düzenleme ile medya ayağında Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu ve Muhammed Yeşilyurt'un etkisinin görülmesi bekleniyor.