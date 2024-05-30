'FETÖ elebaşı kaçırıldı' iddiası! Hande Fırat CNN Türk'te detayları açıkladı

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'te Gece Görüşü programında 'FETÖ elebaşı Fetullah Gülen kaçırıldı' iddialarına ilişkin ayrıntılarını açıkladı. Hande Fırat şu bilgileri paylaştı: Son dönemde FETÖ elebaşı Gülen kaçırıldı mı iddiaları paylaşılıyor. Bu iddialar Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen'in paylaştığı bir video sonra başladı. Fetullah Gülen'in şeker hastalığı zaten biliniyor yaşı da malum. Sağlık durumu ağır.

Neden böyle bir tartışma başladı çünkü hizmet içi atamalar olarak adlandırılan terör örgütü atamaları haziran ayında yapılıyor. Gülen'in sağlık sıkıntısından dolayı örgüt birbirine girmiş durumda. Normalde bu atamalar Gülen'in kararı ile yapılıyordu. Sağlık durumu kötüye gidiyor. Pensilvanya'daki kamptan kaçırıldı iddiası gündemde.

DİKKAT ÇEKEN MEKTUP

Fakat bir mektup var ortaya çıkan. Örgüt içindeki üst düzey isimler arasında yaşanan kavgalar yer alıyor. Mektubu yazan FETÖ'cü 2023 yılında Mustafa Özcan ve Mustafa Yeşil gibi ismin el çektirildiğine dikkat çekiliyor. İcra heyetinin değişmesi ile birlikte örgütteki güç ve paranın el değiştirdiği söyleniyor. Neden önemli bu? Bu tip değişiklikler örgüt içindeki hizipleşmeyi artırıyor. Eski büyük abiler olarak adlandırılan isimler pasifivize edildi diyor yine bu mektuba göre. FETÖ'cü yine mektubunda kasayı elinde bulunduran İsmail Aksoy ve Adem Kalaç gibi isimlerin dönemi başladı ifadesini kullanıyor. Para ve mal varlığının kasasının değişmesi önemli.

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Örgüt içinde güç kaybeden bir isim de Mustafa Özcan. Sadece bazı günler karargaha ziyaretine izin verildiği ifade ediliyor. Mustafa Özcan dinleme cihazı yerleştirmekle de suçlanmıştı. Yeniden güç kazanmak isteyen Mustafa Özcan bir grubun başında içeride. Fetullah Gülen, Özcan'ın hareket tarzı sonucunda mevcut karargaha büyü yapıldığı, takip edildiği, söz konusu adresten ayrıldığı sürece sağlık sorunlarının düzeleceği söylenerek ayrılması sağlandı. Bu sebeple nisan ayında başka bir adrese taşındı. Cevdet Türkyolu'nun verdiği izinle belirli sayıda insan ile görüşebiliyor.

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Mektupta FETÖ'cü şöyle diyor: Son dönemle kararlar Gülen tarafından değil sekreteri Cevdet Türkyolu tarafından alınıyor. Bu sebeple kritik noktalara Mustafa Özcan'a yakın isimlerin getirilmesi ile sonuçlanacak bir sürece dikkat çekiyor.